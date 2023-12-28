Конкуренты «Сити» радовались полчаса. Но команда Гвардиолы всё равно влетела в топ-4

«Манчестер Сити» на пятом месте в АПЛ к концу декабря — представить подобное перед сезоном было невозможно. Тем не менее, если бы не клубный ЧМ, команда находилась бы выше: по потерянным очкам «Арсенал» впереди всего на три, а «Ливерпуль» — на два. В любом случае нагонять соперников нужно, и матч с «Эвертоном» для этого подходил идеально. Так и получилось, хотя «ириски» долго вели в счёте.

«Манчестер» с первых же минут завладел инициативой, прибрал мяч и за 15 минут создал два железобетонных момента. Всё-таки «Эвертон» — не «Астон Вилла». Если бы не Пикфорд, быстрый гол был бы неминуем: голкипер сборной Англии потащил острый удар Альвареса в ближний угол и выстрел выскочившего с ним один на один Нунеса, а следом и добивку того же Альвареса. После этого он ещё и Грилиша лишил гола. Стена!

Потом, правда, «ириски» проснулись и тоже организовали несколько опасных подходов. В забитые мячи они не конвертировались до 29-й минуты, пока Родри не отдал предголевой пас на Макнила. И да, мы в курсе, что они из разных команд. Испанца запрессинговали, он рухнул на газон, а заодно неловко ткнул мяч в сторону своих ворот. Дуайт его подхватил и катнул в середину на Харрисона, которому оставалось лишь замкнуть с близкого расстояния.

Ошибка Родри в матче «Эвертон» — «Манчестер Сити» Фото: Кадр трансляции

Спустя пять минут Джек и дубль вполне оформлять мог, но его удар в дальнюю девятку невероятно потащил Эдерсон. На этом неприятности гостей не закончились: в конце тайма травмированного Стоунза сменил Гвардиол. Трибуны «Гудисон Парк» проводили бывшего любимца овациями.

В перерыве Гвардиола как следует замотивировал «Сити»: команда быстро перевернула игру и не только сравняла счёт, но и вышла вперёд. Сперва Фоден удивил всех плотным дальним ударом в ближний угол — в том числе проспавшего момент Пикфорда.

Удар Фодена в матче «Эвертон» — «Манчестер Сити» Фото: Кадр трансляции

Затем Фил почти оформил дубль, однако у него не получилось с нескольких метров замкнуть прострел Бернарду. Получается, чем Фодену сложнее, тем ему проще! В итоге второй мяч в ворота Пикфорда забил Альварес с 11-метрового: Онана рукой остановил выстрел Аке вслед за подачей с углового, и Хулиан пробил Джордана низом по центру.

Игра рукой Онана в матче «Эвертон» — «Манчестер Сити» Фото: Кадр трансляции

Додержать победу над «Эвертоном» даже для проблемного «Сити» было делом техники. Хотя «ириски» за 15 минут до конца матча всё-таки создали убойный эпизод Калверт-Льюину: Харрисон прострелил, и нападающий в борьбе с Аканджи махнул мимо ближней штанги.

Ну а в самом конце гости ещё и добили соперника: Пикфорд выбежал из штрафной и отпасовал Брэнтуэйту, а того обокрал Бернарду. Португалец увидел пустые ворота и легко перебросил Джордана. Ещё и Грилиш немного погодя в штангу зарядил, почти оформив разгромный камбэк.

Несмотря на счёт, «Манчестер Сити» было непросто, и всё же команда добилась успеха и поднялась на четвёртую строчку в АПЛ, опередив «Тоттенхэм». 30 декабря парней Гвардиолы ждёт домашний матч с аутсайдерами из «Шеффилд Юнайтед», и там им будет наверняка попроще.