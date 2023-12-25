«Он — это обуза». Гарри Невилл раскритиковал Зинченко после матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гарри Невилл раскритиковал украинского полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко за игру в матче с «Ливерпулем» (1:1) в 18-м туре чемпионата Англии.

«Нужно убрать Зинченко и посмотреть на скамейку запасных. Он – это обуза. Снова теряет мяч против такого игрока, как Салах, у которого топ-уровень. Что он делает, пытаясь так играть на своей половине поля в матче с «Ливерпулем»? В такой атмосфере и в такого типа матче», – приводит слова Невилла Football London.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 40 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает второе место, набрав 39 очов.

В нынешнем сезоне на счету Зинченко 17 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и сделал результативную передачу.

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