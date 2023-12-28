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Гвардиола высказался о травме Стоунза, полученной в игре с «Эвертоном»

Гвардиола высказался о травме Стоунза, полученной в игре с «Эвертоном»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму защитника Джона Стоунза, полученную в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Напомним, «горожане» одержали победу со счётом 3:1.

«Выглядит не очень хорошо, но посмотрим. Это его лодыжка», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Amazon Prime.

29-летний Стоунз получил повреждение в первом тайме матча с «Эвертоном» и был заменён на 43-й минуте. Для защитника этот матч стал восьмым в текущем розыгрыше АПЛ.

После 19 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в АПЛ с 37 очками. «Эвертон» расположился на 17-й строчке (16 очков). Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка). В следующем туре «Сити» примет «Шеффилд Юнайтед».

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