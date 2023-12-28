Юран: печально, когда у защитника за сезон всего две жёлтые карточки

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о лидерстве Виктора Александрова в рейтинге «штрафников» в первой части сезона РПЛ. По статистике интернет-портала Transfermarkt, Александров собрал больше всех в лиге штрафных баллов — за 18 матчей на его счету три жёлтые карточки, красная карточка за два предупреждения и прямое удаление.

«Молодец. Защитник! Красная с «Зенитом» в первом туре непонятная была. В Воронеже вторую жёлтую получил — ну, заведён был. Понятно, что желательно избегать красных, но Виктор — боец. Печальнее, когда у защитника за весь сезон две жёлтые. Значит, ты не играешь жёстко, на грани фола. Защитник должен получать карточки. Естественно, без перебора. Где бы я ни играл, в Европе или Советском Союзе, защитники были такие, что иногда приходилось на другой фланг сбегать. У защитника должна быть спортивная злость. У Александрова она есть, в меру», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.