Юран: летом Севикяну нужно уходить в топ-клуб РПЛ или в средний европейский чемпионат

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран дал совет Эдгару Севикяну относительно развития карьеры после ухода из нижегородского клуба.

«Концовку года он объективно хуже провёл, чем начало. Чувствуется небольшой надлом в психологии. Он уже взрослый парень, но я ещё буду с ним на сборах разговаривать. Считаю, если он проведёт остаток сезона до мая так же, как лучшие матчи, ему нужно будет либо уходить в России в клуб уровня ЦСКА, «Краснодара», или отправляться в Европу. Он уже немножко перерастает «Пари НН» и нуждается в более серьёзных стимулах — бороться за чемпионство, за второе место. Понятно, что там и уровень футболистов повыше. Если же это будет Европа, советую Севикяну начать со среднего чемпионата, чтобы оттуда перепрыгнуть уже в топ-лигу. Потому что, попав сейчас в большой клуб, он рискует деградировать. Конкуренция запредельная, а в таком возрасте нужно стабильно играть. Тогда и уверенность придёт. Так что мой ответ: топ-клуб в России или средний европейский чемпионат как трамплинчик пойти дальше», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.