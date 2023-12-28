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Юран: летом Севикяну нужно уходить в топ-клуб РПЛ или в средний европейский чемпионат

Юран: летом Севикяну нужно уходить в топ-клуб РПЛ или в средний европейский чемпионат
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран дал совет Эдгару Севикяну относительно развития карьеры после ухода из нижегородского клуба.

«Концовку года он объективно хуже провёл, чем начало. Чувствуется небольшой надлом в психологии. Он уже взрослый парень, но я ещё буду с ним на сборах разговаривать. Считаю, если он проведёт остаток сезона до мая так же, как лучшие матчи, ему нужно будет либо уходить в России в клуб уровня ЦСКА, «Краснодара», или отправляться в Европу. Он уже немножко перерастает «Пари НН» и нуждается в более серьёзных стимулах — бороться за чемпионство, за второе место. Понятно, что там и уровень футболистов повыше. Если же это будет Европа, советую Севикяну начать со среднего чемпионата, чтобы оттуда перепрыгнуть уже в топ-лигу. Потому что, попав сейчас в большой клуб, он рискует деградировать. Конкуренция запредельная, а в таком возрасте нужно стабильно играть. Тогда и уверенность придёт. Так что мой ответ: топ-клуб в России или средний европейский чемпионат как трамплинчик пойти дальше», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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