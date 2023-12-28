«Севилья» намерена арендовать полузащитника «Интера»

Хавбек «Интера» Люсьен Агуме может перейти в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители испанского клуба уже начали переговоры с руководством «Интера» о возможном переходе. Миланцы не будут препятствовать аренде 21-летнего футболиста.

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Агуме выступает за «Интер» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «нерадзурри» лишь пять минут в матче 7-го тура Серии А с «Салернитаной» (4:0). Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Интера» к форварду «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю.