Клубы Серии А могут не получить лицензию на сезон, если не откажутся от Суперлиги

Итальянская федерация футбола (FIGC) установила новую систему лицензирования клубов Серии А, которая не позволит им принять участие в чемпионате без отказа от участия в проекте Суперлиги. Об этом сообщает Calcio e Finanza.

По информации источника, на прошлой неделе итальянская федерация футбола (FIGC) единогласно одобрила новую национальную систему лицензирования на 2024-2025 годы. В документе указана дата, к которой клубы должны будут подать заявку на участие в следующем розыгрыше Серии А, а также обязательство не принимать участия в соревнованиях, кроме тех, которые организуются ФИФА, УЕФА и FIGC. В ином случае клубы могут не допустить до участия в Серии А.

Напомним, единственным клубом, в котором высказались в положительном ключе в адрес Суперлиги, стал итальянский «Наполи». На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только испанские «Барселона» и «Реал» Мадрид. За два первых дня после решения Европейского суда о неправомерном запрете Суперлиги от вступления в проект отказался 21 клуб топ-5 лиг.