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Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд

Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд
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Европейская Суперлига отреагировала на обращение УЕФА к Европейскому суду с просьбой изменить пресс-релиз по делу Суперлиги.

«УЕФА не прислушивается к правосудию. Он не понимает, что его монополия закончилась, и что его привилегиям нет места в Европе. Справедливость сказала это очень ясно и не вызывает никаких сомнений — УЕФА больше не может угрожать или налагать санкции на клубы, которые хотят продвигать альтернативные соревнования. И сейчас УЕФА продолжает оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд», — приводит заявление Суперлиги Sport.es.

Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

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