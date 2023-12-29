«Арсенал» — «Вест Хэм»: Мавропанос удвоил преимущество гостей

Сегодня, 28 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 23:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале первого тайма, на 13-й минуте, Томаш Соучек открыл счёт в матче, выведя «Вест Хэм» вперёд. Во втором тайме, на 55-й минуте, Константинос Мавропанос удвоил преимущество гостей — 2:0.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Арсенал» на своём поле одержал победу — 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 18 матчей. «Вест Хэм» находится на седьмой строчке, в активе «молотобойцев» 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Ливерпуль» (42 очка за 19 игр).