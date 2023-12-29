Воры похитили ценности на более чем € 1 млн из дома Грилиша и напугали семью футболиста

Новый дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Джека Грилиша обворовали в момент, когда 28-летний футболист находился на выезде со своей командой на матч 19-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1).

Внутри в этот момент находилось примерно 10 родственников игрока, включая невесту Сашу Эттвуд, его родителей, бабушку, двух сестер и брата.

Грилиш переехал в особняк с семью спальнями, вертолётной площадкой, озером для катания на лодках и рыбалки незадолго до Рождества.

«Семья действительно потрясена. Преступники забрали много часов и украшений. Они совершили свой рейд, когда играл «Манчестер Сити», и вся семья футболиста собралась внизу, чтобы поддержать его во время трансляции в прямом эфире. Никто не пострадал, но паника была большая.

Все были в ужасе, поскольку были в уязвимом положении. Это огромная собственность, и понятно, почему поначалу никто ничего не услышал. Кроме того, это был первый раз, когда семья приехала сюда, поэтому они не были знакомы с этим объектом. Когда собаки начали сходить с ума, и члены семьи услышали, как крадутся люди, то нажали тревожную сигнализацию.

Отряд экстренной помощи отреагировал немедленно, выпустив несколько полицейских машин и вертолёт. Первоначально они боялись, что могут столкнуться с ситуацией с заложниками или чем-то ещё хуже», — рассказал источник The Sun.

Полицейские, прибыв на место происшествия, приказали соседям Грилиша запереть двери и оставаться внутри своих домов.

Воры вынесли из особняка часы и драгоценности на сумму £ 1 млн (€ 1,15 млн). В окрестностях были проведены поиски, но следов подозреваемых не обнаружено. Расследование инцидента продолжается, но пока полиция не производила никаких арестов.

Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов: