Уткин сделал выбор между тренерами Романцевым и Газзаевым

Журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос своего подписчика о выборе между экс-главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым и экс-главным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым.

«Романцев или Газзаев? Как тренер? Конечно, Романцев. Никакого сравнения», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

69-летний экс-главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев восемь раз становился с красно-белыми чемпионом России как тренер и один раз в качестве президента клуба, также в его активе тренерская победа в чемпионате СССР. Помимо этого, на счету специалиста три выигранных Кубка России и один Кубок СССР, а также выходы в полуфиналы всех трёх еврокубков.

69-летний Валерий Газзаев один раз становился чемпионом России с владикавказской «Аланией» и трижды с московским ЦСКА, выиграл с «армейцами» четыре Кубка России и два национальных Суперкубка, а также стал единственным российским тренером-обладателем еврокубка, одержав победу в Кубке УЕФА-2004/2005 с ЦСКА.