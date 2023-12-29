Юран: у меня был звездняк. Старики это видели и в душевой надавали подзатыльников

Бывший нападающий киевского «Динамо», «Спартака», «Бенфики», «Порту» и сборной России Сергей Юран рассказал, как во времена игровой карьеры подхватил «звёздную болезнь». В то же время он отметил, что старшие одноклубники из киевского «Динамо» помогли ему спуститься с небес на землю.

— Один раз я потерял почву под ногами. Посчитал себя суперфутболистом. Одногодок из дубля перестал воспринимать: типа, кто вы такие? Не маленький — уверенный такой звездняк. В тот момент мне хорошо помогли Андрей Баль, царство небесное, Демьяненко и Бессонов. Я уже тренировался с первой командой киевского «Динамо». Они там все мегазвёзды, сборники. А я только начал выходить на замену и уже решил, что супер-пупер. Старики это видели и как-то раз в душевой надавали подзатыльников. Объяснили, что к чему. И я снова почувствовал земельку ножками. За этот урок я им очень благодарен. Опытные ребята помогли мне. А то вернулся бы в «Зарю» и там закончил бы.

Сейчас нет преемственности, которая раньше была. Тренеру лишний раз лаять не нужно было. Он знал: взрослые разберутся, подскажут. А всё почему? У стариков на первом плане премии стояли. И чтобы эти 50 рублей заработать, нужно было на зубах выгрызать результат, не убирать ноги. Если кто-то в облака взлетал — подзатыльничком приземляли», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.