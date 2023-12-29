Мбаппе рассказал, что для него важнее победы на чемпионате мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о своём благотворительном фонде Inspired by KM. Фонд футболиста нацелен на помощь детям из неблагополучных семей.

«Это мой самый большой источник гордости, футбол и жизнь, вместе взятые, потому что это так много значит для меня. Больше, чем победа на чемпионате мира? Да, потому что он доставляет больше удовольствия и меняет гораздо больше вещей, чем Кубок мира. Чемпионат мира не так сильно изменил мою жизнь, но этот фонд изменил», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя результативными передачами. При этом Килиан имеет контракт с «Пари Сен-Жермен» до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.