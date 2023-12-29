Лесовой может получить израильский паспорт, чтобы не быть легионером в «Маккаби» Хайфа

Вингер московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее время может стать игроком «Маккаби» из Хайфы. При этом клуб работает над тем, чтобы Лесовой получил израильский паспорт и не числился в местном футбольном чемпионате как легионер, информирует Sport5.co.il.

По сведениям израильских СМИ, сумма трансфера Лесового из московского «Динамо» в «Маккаби» Хайфа составит около € 1 млн.

В нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним результативным пасом. В общей сложности россиянин провёл на поле 83 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.