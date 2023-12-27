Уваров: переезд в Израиль поможет Лесовому, «Маккаби» Хайфа достойно бы смотрелся в РПЛ

Бывший игрок «Динамо» и «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров высказался о возможном переходе нападающего бело-голубых Даниила Лесового в «Маккаби» Хайфа.

«Трудно говорить, насколько полезным будет переход в «Маккаби» Хайфа для Лесового, потому что мало его видел, в «Динамо» он выходил только на замену. Возможно, смена обстановки поможет Даниилу заиграть. Не вижу слишком большой разницы между РПЛ и чемпионатом Израиля: у нас есть клубы, которые могли бы спокойно выступать в РПЛ, в том числе и «Маккаби» Хайфа. Правда, в этом сезоне они не так сильны, как были последние два года, но в РПЛ бы смотрелись достойно. Во вред такой переход точно не пойдёт Лесовому», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.