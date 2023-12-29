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Президент РПЛ Алаев: не согласен, что чемпионат деградирует

Президент РПЛ Алаев: не согласен, что чемпионат деградирует
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил уровень чемпионата страны по футболу. Функционер заявил, что не согласен с мнением о деградации РПЛ. По его словам, лига стала более открытой в плане игры, а также в ней появилась интрига. Алаев считает, что о значительном падении уровня игры в Российской Премьер-Лиге говорить не приходится.

«Чемпионат деградирует, стагнирует или растёт? Слово «деградация» не буду употреблять, не согласен с такими оценками. Уровень может упасть или вырасти, но об этом могут сказать результаты в международных турнирах. Других критериев полноценной оценки нет. Что касается спортивной составляющей турнира, то могу говорить о том, что лига стала более открытой и мобильной в плане игры, интрига есть. Мало закрытых матчей. Понятно, что сильные футболисты уезжают, но этот процесс есть и в других лигах. О драматическом падении в плане уровня игры не стал бы говорить», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, сейчас в Российской Премьер-Лиге зимний перерыв. После первой части сезона лидирует в чемпионате «Краснодар». Действующий чемпион — «Зенит» — занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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