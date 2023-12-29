«Зенит» готовит предложение по Жоакиму, несмотря на продление им контракта с «Сантосом»

Санкт-петербургский «Зенит» не утратил заинтересованности в приобретении 25-летнего защитника «Сантоса» Жоакима, несмотря на то что вчера, 28 декабря, он пролонгировал трудовое соглашение с бразильским клубом. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, сине-бело-голубые готовят предметное предложение о покупке игрока. Подчёркивается, что на текущий момент в бразильском клубе ещё не определились с точной суммой, которую они хотят выручить за Жоакима.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летним игроком также интересуются московский «Локомотив» и «Краснодар».

В минувшем сезоне Жоаким принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.