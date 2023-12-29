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«Наполи» не смог обыграть «Монцу» в 18-м туре Серии А

«Наполи» не смог обыграть «Монцу» в 18-м туре Серии А
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Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Монца». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. Матч завершился со счётом 0:0.

На 68-й минуте встречи полузащитник «Монцы» Маттео Пессина не смог реализовать пенальти.

Таким образом, после 18 туров итальянского чемпионата подопечные Маццарри набрали 27 очков и на текущий момент занимают седьмое место в таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Серии А «Монца» заработала 21 очко и расположилась на 11-й строчке.

Италия - Серия А . 18-й тур
29 декабря 2023, пятница. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 0
Монца
Монца
Удаления: нет / Марич – 90+5'

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Наполи» разгромил «Монцу» со счётом 4:0. Во втором круге «Монца» обыграла неаполитанский клуб со счётом 2:0.

Турнирная таблица Серии А
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