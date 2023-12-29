«Наполи» не смог обыграть «Монцу» в 18-м туре Серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Монца». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. Матч завершился со счётом 0:0.

На 68-й минуте встречи полузащитник «Монцы» Маттео Пессина не смог реализовать пенальти.

Таким образом, после 18 туров итальянского чемпионата подопечные Маццарри набрали 27 очков и на текущий момент занимают седьмое место в таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Серии А «Монца» заработала 21 очко и расположилась на 11-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Наполи» разгромил «Монцу» со счётом 4:0. Во втором круге «Монца» обыграла неаполитанский клуб со счётом 2:0.