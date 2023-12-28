Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Наполи» Маццарри — об усилении команды: трансферы не произведут революцию в клубе

Тренер «Наполи» Маццарри — об усилении команды: трансферы не произведут революцию в клубе
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри ответил на вопрос, планирует ли неаполитанский клуб усилить состав в зимнее трансферное окно.

«Я не жду, что из-за январских трансферов в клубе произойдёт революция. Это невозможно. Вы прекрасно знаете, что я больше предпочитаю говорить об имеющихся игроках. Я хочу помочь футболистам вернуть им тот уровень игры, который они демонстрировали в прошлом году», — приводит слова Маццарри Corriere dello Sport.

Напомним, «Наполи» является действующим чемпионом Италии, однако в нынешнем розыгрыше Серии А после 17 туров неаполитанская команда набрала 27 очков и на текущий момент занимает седьмое место. Команда Маццарри отстаёт от «Интера», расположившегося на первой строчке, на 17 очков.

Турнирная таблица чемпионата Италии
Материалы по теме
Тренер «Наполи» Маццарри отреагировал на разгромное поражение команды от «Фрозиноне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android