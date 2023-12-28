Тренер «Наполи» Маццарри — об усилении команды: трансферы не произведут революцию в клубе

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри ответил на вопрос, планирует ли неаполитанский клуб усилить состав в зимнее трансферное окно.

«Я не жду, что из-за январских трансферов в клубе произойдёт революция. Это невозможно. Вы прекрасно знаете, что я больше предпочитаю говорить об имеющихся игроках. Я хочу помочь футболистам вернуть им тот уровень игры, который они демонстрировали в прошлом году», — приводит слова Маццарри Corriere dello Sport.

Напомним, «Наполи» является действующим чемпионом Италии, однако в нынешнем розыгрыше Серии А после 17 туров неаполитанская команда набрала 27 очков и на текущий момент занимает седьмое место. Команда Маццарри отстаёт от «Интера», расположившегося на первой строчке, на 17 очков.