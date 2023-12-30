«Монако» хочет заполучить защитника «Вест Хэма»

«Монако» заинтересован в 27-летнем центральном защитнике «Вест Хэма» Тило Керере, ранее выступавшем в «ПСЖ», сообщает Foot Mercato. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.

С начала сезона Керер лишь четыре раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в общей сложности 19 минут в турнире. Также футболист сборной Германии (27 встреч за национальную команду) принял участие в пяти играх Лиги Европы и трёх — Кубка английской лиги.

Свои предложения по контракту Кереру также уже сделали «Ренн» и «Ницца». Ещё одним конкурентом в борьбе за игрока считается франкфуртский «Айнтрахт». К Кереру за информацией также обращалась «Аталанты», но тренер не стал отвечать на её вопросы.

Также «Монако» ведёт переговоры и по 24-летнему защитнику «Бреста» Лилиану Брассье.

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