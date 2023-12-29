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Болельщики «Монако» дали характеристику россиянину Головину после первой части сезона

Болельщики «Монако» дали характеристику россиянину Головину после первой части сезона
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Болельщики французского «Монако», являющиеся администраторами информационного канала о команде Lig'ASM в соцсети X (бывший Twitter), охарактеризовали российского полузащитника Александра Головина по итогам первой части сезона.

«Рейтинг: 16 из 20. Потрясающий игрок. Создатель атак «Монако», также способный забивать голы дальними ударами. Однако у Александра очень много предупреждений, в его возрасте нужно сохранять хладнокровие», — сказано в сообщении.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин в 15 матчах забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ближайший матч россиянин пропустит из-за красной карточки, которую получил в последней игре чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1). В этом сезоне Головин уже пропустил два матча из-за перебора жёлтых карточек.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10. Видеоролик:

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