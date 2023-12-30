Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как в детстве праздновал Новый год.

«Воспоминания у меня сумасшедшие. Мы жили в коммунальной квартире в 96-97 году на пятом этаже и все поднимались на наш этаж с папиными любимыми танцами. Сейчас это, наверное, дико, а тогда это было прикольно, все друг друга знали, общения было больше. Сейчас не все знают соседей по лестничной клетке. В детстве всегда выходили, играли, конечно же. Ассоциируется праздник со сладостями, всегда хотелось, чтобы что-то вкусное перепало», — сказал Дзюба в видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива».

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на четвёртом месте с 31 очком. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. А ближайшие преследователи «быков» — это санкт-петербургский «Зенит» (36) и московское «Динамо» (32).

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