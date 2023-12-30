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Смородская: итоги 2023 года для российского футбола? Пока гордиться нам особо нечем

Смородская: итоги 2023 года для российского футбола? Пока гордиться нам особо нечем
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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги уходящего года для российского футбола.

«Итоги 2023 года для российского футбола? Пока гордиться нам особо нечем, но все стараются. Клубы в там числе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после завершения первой части сезона турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», который после 18 туров набрал 38 очков. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 баллов. Замыкает тройку лидеров чемпионата России по итогам его первой части московское «Динамо», которое набрало 32 балла.

В свою очередь, после 18 туров РПЛ московский «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место.

Турнирная таблица чемпионата России
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