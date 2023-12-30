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Виктор Роке назвал футболиста «Барселоны», с которым он хотел бы поиграть больше всего

Виктор Роке назвал футболиста «Барселоны», с которым он хотел бы поиграть больше всего
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Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Виктор Роке, который уже 1 января 2024 года станет футболистом «Барселоны», ответил на вопрос о том, с каким футболистом из нынешнего состава каталонского клуба он хотел бы поиграть больше всего.

«Все игроки «Барселоны» очень хороши, но особенно сильно я хочу сыграть вместе с Левандовски. И, конечно же, с Рафиньей. Счастлив, что исполню свою мечту», — приводит слова Роке Mundo Deportivo.

Напомним, ранее сине-гранатовые объявили, что они подписали контракт с Роке до лета 2031 года. Согласно данному трудовому соглашению отступные за игрока составят € 500 млн.

18-летний нападающий перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» весной 2022 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 11 результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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