«Всегда мечтал играть здесь». Витор Роке высказался о переходе в «Барселону»

Бразильский новичок испанской «Барселоны» Витор Роке поделился эмоциями от перехода в испанский клуб. Напомним, каталонцы недавно представили нападающего в качестве игрока команды. В среду, 27 декабря, Роке прошёл медосмотр.

«Барса» — лучший клуб в мире. Я всегда мечтал играть здесь. Рафинья сказал мне много замечательных вещей, но также и то, что здесь важны только победы, победы и победы», — приводит слова бразильца журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Атлетико Паранаэнсе» продал бразильца испанской команде, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 40 млн при его рыночной стоимости € 32 млн.

В нынешнем сезоне Витор сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.

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