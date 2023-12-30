Стали известны сроки восстановления от травмы игрока «Барселоны» Алонсо

33-летний защитник «Барселоны» Маркос Алонсо будет восстанавливаться от травмы спины, полученной им в начале декабря, как минимум до марта 2024 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский футболист столкнулся с теми же проблемами со спиной, которые были у голкипера каталонского клуба Марка-Андре тер Штегена. В результате, немецкому вратарю была проведена операция, реабилитация после которой займёт несколько месяцев. Подчёркивается, что сине-гранатовые предпринимают попытки уговорить Алонсо сделать эту же операцию.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что защитник недоволен своим положением в «Барселоне» и намерен покинуть клуб по окончании своего контракта в конце июня 2024 года. В нынешнем сезоне в общей сложности Алонсо провёл на поле 299 минут во всех турнирах.

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