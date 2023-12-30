«Челси» обыграл «Лутон» со счётом 3:2, едва не упустив победу в концовке матча АПЛ

Сегодня, 30 декабря, прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги между командой «Лутон Таун» и лондонским «Челси». Команды играли на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Челси» обыграл «Лутон» со счётом 3:2.

На 12-й минуте матча полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 37-й минуте Нони Мадуэке с передачи Палмера увеличил преимущество гостей. Мадуэке с правого фланга ворвался в штрафную, накрутил двоих соперников и хлёстко пробил под перекладину. Голкипер не дотянулся.

Во втором тайме, на 70-й минуте, Коул Палмер оформил дубль, сделав счёт разгромным. В концовке, на 80-й минуте, Росс Баркли отыграл один мяч. Вскоре, на 87-й минуте, Элайджа Адебайо отыграл ещё один мяч, установив окончательный счёт встречи — 3:2, победа «Челси».

После результата данного матча «Лутон Таун» находится на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 19 матчах. «Челси» же располагается на 10-й позиции. Команда набрала 28 очков за 20 встреч.