«Интер» продлил контракт с Дармианом

«Интер» объявил о продлении контракта с 34-летним защитником команды Маттео Дармианом. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, стороны договорились о продолжении сотрудничества до конца сезона-2024/2025. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца июня 2024 года.

Дармиан выступает за «Интер» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне правый защитник провёл за «нерадзурри» 23 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее стало известно о продолжении сотрудничества между «Интером» и ещё одним защитником команды — Федерико Димарко.