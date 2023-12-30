«Интер» объявил о продлении контракта с Димарко до 2027 года

Миланский «Интер» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о пролонгации трудового соглашения с защитником «нерадзурри» Федерико Димарко до 2027 года.

Димарко является воспитанником «Интера». Он дебютировал за основную команду миланского клуба в 2014 году. За этот период 26-летний футболист принял участие в 119 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 20 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение футболиста было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Димарко составляет € 50 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что 26-летний футболист продлит трудовое соглашение с миланским клубом до 2028 года. Согласно данным журналиста Николо Скиры, зарплата Димарко по обновлённому контракту составит € 4 млн в год.