Онана опережает Марсьяля, Санчо и Пельистри по сумме xG всех атак

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2) создал два опасных момента. Больше него в этом компоненте преуспел полузащитник и капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш (3).

За весь текущий сезон суммарно Онана набрал уже 2,24 балла по xGChain (сумма xG всех атак, в которых принял участие игрок. — Прим. «Чемпионата»). По этому показателю камерунец опережает полевых атакующих футболистов английского клуба — Антони Марсьяля (1,7), Факундо Пельистри (1,41) и Джейдона Санчо (0,27).

Напомним, Онана перeшёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 25 матчей во всех турнирах, в кoторых пропустил 41 гол. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентирoвочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее стало известно, что Онана поедет на Кубок африканских наций — 2024 в составе сборной Камеруна.