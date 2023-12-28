Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» почти месяц будет играть без основного вратаря Онана

«Манчестер Юнайтед» почти месяц будет играть без основного вратаря Онана
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана вызван в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций — 2024. Об этом сообщает пресс-служба Камерунской федерации футбола.

Напомним, турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре. Таким образом, «красные дьяволы» не смогут рассчитывать на своего основного вратаря на протяжении без малого месячного срока. Место в воротах манкунианцев, скорее всего, займёт голкипер Алтай Байындыр. На данный момент турок не провёл за «Юнайтед» ни одного официального матча.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Материалы по теме
Фото
Вратарь «МЮ» Онана в матче с «Астон Виллой» при счёте 0:2 играл на чужой половине поля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android