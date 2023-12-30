«Спартак» и «Сочи» — разочарование 2023 года». Экс-гендир красно-белых — о «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло ответил на вопрос, какие команды Российской Премьер-Лиги стали для него главными разочарованиями уходящего 2023 года.

«В этом году разочаровала команда «Сочи». Недавно были серебряными призёрами чемпионата, но сейчас они сдали, находятся на последнем месте. Надеюсь, за оставшийся отрезок «Сочи» выправит ситуацию, потому что это южный город, там должен быть хороший стадион и команда. «Спартак» ещё нестабильно играл в этом году. Пятое место — это не та позиция, на которой должны находиться красно-белые.

Поднимется ли «Спартак» выше в турнирной таблице? Надеюсь на это. Впереди сборы. Всё для прогресса команды есть», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице чемпионата России, в активе красно-белых 30 очков. «Сочи» же располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 18 игр.