Массимо Каррера назвал лучшего футболиста «Спартака» в 2023 году

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какой футболист красно-белых был лучшим в уходящем 2023 году.

«Промес — однозначно лучший игрок «Спартака» в этом году. У него есть класс, это лидер команды», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, ранее статистический портал Sofascore представил список лучших футболистов первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Лучшим стал игрок московского «Спартака» Квинси Промес со средней оценкой 7,65. В текущем сезоне чемпионата России Промес сыграл в 17 матчах в составе «Спартака», в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице чемпионата России, в активе красно-белых 30 очков. «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.