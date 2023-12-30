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«Милан» обыграл «Сассуоло» благодаря голу Пулишича

«Милан» обыграл «Сассуоло» благодаря голу Пулишича
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Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Милан» одолел соперника с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственным в матче голом отметился вингер хозяев Кристиан Пулишич. Американец поразил ворота «Сассуоло» на 59-й минуте с передачи хавбека Исмаэля Беннасера.

На данный момент «Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание «россонери» от лидирующего «Интера» — девять очков. «Сассуоло» располагается на 16-й позиции. Команда набрала 16 очков за 18 встреч.

Италия - Серия А . 18-й тур
30 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Пулишич – 59'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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