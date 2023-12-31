Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» в матче с «Ромой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 18-го тура Серии A c «Ромой» (1:0).

«Это был хороший матч, играть против «Ромы» всегда непросто, особенно когда на её скамейке Жозе Моуринью.

В первом тайме возникали угрозы нашим воротам после нескольких передач Пауло Дибалы в нашу штрафную, но мы продолжали играть надёжно. После перерыва мы забили и могли сделать это ещё раз.

Это важная победа, особенно потому, что мы продолжаем отрываться от команд позади нас. Когда наступит 7 января, увидим, каким будет наш отрыв после первого круга.

Сейчас мы в хорошей физической форме, в последние три дня хорошо потренировались и сегодня было несколько впечатляющих комбинаций. Мы слишком часто теряли мяч, над этим надо поработать, особенно над диагональными передачами и выходом из обороны.

Самое лучшее состоит в том, что сразу после того, как команда вышла вперёд, она боялась пропустить. Когда боишься пропустить гол, защищаешься с большей концентрацией.

«Интер» опережает нас на два очка, проводит выдающийся сезон, набрав 45 очков. Мы стараемся держаться рядом с ним, понимая, что у нас другой путь.

Просто посмотрите на средний возраст команд: у нас много молодых игроков, которые только начинают свой путь. Мы довольны тем, что делаем, не оглядываясь на других.

Мы добились важного результата, потому что увеличили отрыв от «Ромы» и остальных и стали ближе к тому, чтобы математически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов», – сказал Аллегри DAZN.

«Ювентус» занимает второе место в Серии A c 43 очками после 18 туров.

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