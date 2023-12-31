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«Ювентус» — «Рома» — 1:0, обзор матча 18-го тура чемпионата Италии (Серия А), 30 декабря 2023, гол: Адриен Рабьо

Моуринью ничего не смог поделать с «Ювентусом». Рабьо забил после шикарного паса пяткой
Григорий Телингатер
«Ювентус» — «Рома» — 1:0
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Отрыв «Интера» сократился до двух очков.

В центральном матче 18-го тура Серии А «Рома» приехала в гости к «Ювентусу». Как раз к этому матчу восстановился главная звезда римлян Дибала. Нападающий получил небольшую травму 20 дней назад и пропустил пару туров. Теперь же он вышел с первых минут против «Ювентуса», за который отыграл семь сезонов (с 2015 по 2022 год).

Италия - Серия А . 18-й тур
30 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Рабьо – 47'    

Матч получился с достаточно своеобразным сюжетом. «Ювентус» чаще атаковал и больше бил по воротам, а «Рома» угрожала реже, но опаснее. Уже на четвёртой минуте Кристанте зарядил в штангу. Спустя время редкий по исполнению удар внешней стороной стопы исполнил как раз Дибала.

«Ювентус» на самом деле тоже создал прилично: девять ударов за первый тайм. Из них пять – от Влаховича. Нападающий настолько смело брал игру на себя, что бил даже в падении через себя, не находясь при этом в штрафной. Хотя убойнее всех ударил Костич. Мяч шёл в створ, и вратарь «Ромы» уже не мог дотянуться, но практически с ленточки мяч головой выбил Н'Дика.

«Ювентус» — «Рома» — 1:0

«Ювентус» — «Рома» — 1:0

Фото: Кадр трансляции

Второй тайм фактически начался с гола. На 47-й минуте у «Ювентуса» получилась классная комбинация на левом фланге. Влахович, стоя спиной к воротам, отдал голевую передачу на ход Рабьо. Француз сблизился с вратарём и аккуратно пробил в ближний угол. Игроки «Ромы» указывали, что соперник мог находиться вне игры. И там было фантастически близко к отмене гола, но полуавтоматическая система определения офсайда показала правильное положение у Рабьо, у которого, кстати, заканчивается контракт ближайшим летом.

«Ювентус» — «Рома» — 1:0

«Ювентус» — «Рома» — 1:0

Фото: Кадр трансляции

Получив удобный сценарий, «Ювентус» никуда не торопился (хотя и до этого не то чтобы нёсся вперёд). «Роме» пришлось заняться не самым любимым занятием – позиционной атакой. Как правило, перепасовки заканчивались тем, что мяч давали Дибале, который должен был что-то придумать. Аргентинец бил и навешивал, но опасности получалось не больше, чем от удара Влаховича через себя.

«Рома» заканчивала матч сразу с тремя форвардами на поле (Дибала, Лукаку, Азмун), однако прессинг римлян раз за разом проваливался, и лучшие моменты оставались за хозяевами. Маккенни упустил отличную возможность, пробив во вратаря с девяти метров. А затем забил вышедший на замену Кьеза, но повтор показал, что в его случае офсайд как раз был. Впрочем, и без того «Ювентусу» хватило.

«Ювентус» — «Рома» — 1:0

«Ювентус» — «Рома» — 1:0

Фото: Кадр трансляции

Шестая победа «Ювентуса» с минимальным счётом. По итогам тура отставание от «Интера» сократилось до двух очков, потому что команда Индзаги ранее сыграла вничью с «Дженоа».

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