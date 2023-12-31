ФИФА приостановила действие новых правил, способных сократить заработок агентов

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение приостановить действие принятых ей в минувшем январе новых агентских правил по всему миру до тех пор, пока она не подаст апелляцию в Европейский суд, в которой потребует от агентов их строгого исполнения. Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что данное решение было принято ФИФА после того, как ряд стран, например, Германия, Италия, Испания, Англия, Бразилия, отказались от исполнения положений, содержащихся в указанных правилах.

Согласно правилам, разработанным ФИФА, лица должны осуществлять агентскую деятельность только после того, как они сдадут специальный экзамен на английском языке и получат соответствующую лицензию. Помимо этого, новые правила предполагают определённые ограничения, накладываемые на агентские комиссии. Также футболисты получают право расторгнуть контракт с агентом без какой-либо компенсации для него.