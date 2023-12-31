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Инвестиции Рэтклиффа увеличат возможности «МЮ» по покупке игроков летом — The Times

Инвестиции Рэтклиффа увеличат возможности «МЮ» по покупке игроков летом — The Times
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Инвестиции председателя совета директоров INEOS сэра Джима Рэтклиффа после приобретения акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», которые составят около € 270 млн, существенно увеличат возможности клуба по покупке игроков предстоящим летом. Об этом сообщает The Times.

По информации исчтоника, инвестиции Рэтклиффа в акционерный капитал значительно улучшат позиции клуба касательно финансового фэйр-плей. Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» пытается избавиться от нескольких игроков первой команды, чтобы получить возможность подписать кого-то в январе.

Напомним, 24 декабря английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения, согласно которому Джим Рэтклифф приобретёт 25% акций «Юнайтед» класса B и до 25% акций класса A. Также сообщается, что INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

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