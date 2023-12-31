Экс-капитан «Рубина» Харламов рассказал, какие чувства испытывает после срока в тюрьме

Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов рассказал, какие чувства испытывает после срока в тюрьме.

«Тот, кто не сидел, просто не представляет, что все его трудности в этой жизни – счастье. Любую трудность или проблему человек, находящийся на свободе, воспринимает, как катастрофу. Но тот, кто сидит, и видит проблемы свободного, говорит: «Дружище, мне бы твои проблемы». И так можно говорить по каждому вопросу», — приводит слова Харламова «Татар-информ».

Напомним, Харламов в 2020 году был приговорён к 12 лет тюремного заключения по уголовному делу финансовой пирамиды КПК «Рост». Однако время его нахождения под домашним арестом с 16 июля 2015 года по 20 февраля 2016 считалось, как один день домашнего ареста за один день колонии.

При этом один день содержания под стражей до 13 ноября 2020 года считалось, как один день за полтора дня отбывания наказания. Таким образом, больше половины срока (семь лет, восемь месяцев, 11 дней) бывший футболист на тот момент отбыл.