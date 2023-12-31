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Полузащитник «Рубина» Безруков назвал матч РПЛ в 2023 году, от которого «получил кайф»

Полузащитник «Рубина» Безруков назвал матч РПЛ в 2023 году, от которого «получил кайф»
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков назвал самый памятный матч казанского клуба в уходящем году, а также вспомнил наиболее яркую игру РПЛ, в которой принимали участие другие команды.

«Среди матчей «Рубина» самым памятным я назову с «Ахматом», потому что после него у нас началась победная серия. Тогда были кадровые потери, но даже с ними мы смогли добиться результата. А потом словили импульс и двигались дальше с ним.

А среди других команд я выделю матч «Зенита» и «Краснодара», потому что это была игра между двумя потенциальными чемпионами. Мне очень понравилось, я получил кайф от этой игры», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Рубин» играл с «Ахматом» в 11-м туре РПЛ. В той встрече казанский клуб одержал победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Чумич – 34'    

В свою очередь, «Зенит» встречался с «Краснодаром» в матче 15-го тура РПЛ. Эта игра завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 63'     1:1 Кассьерра – 70'    
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