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Игрок ЦСКА Файзуллаев поздравил фанатов с 2024 годом

Игрок ЦСКА Файзуллаев поздравил фанатов с 2024 годом
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поблагодарил армейских болельщиков за награду лучшему игроку красно-синих в первой части сезона, а также поздравил фанатов с 2024 годом.

«Спасибо тем, кто голосовал за меня. Мне очень приятно. Я всеми силами буду стараться, чтобы радовать вас своей игрой. И всех с наступающим Новым годом, друзья!», — приводит слова Файзуллаева пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс.

В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. На данный момент его рыночная стоимость составляет € 4 млн.

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