Файзуллаев стал лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона-2023/2024

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим игроком армейцев в первой части сезона-2023/2024.

«За Аббоса проголосовало больше всего болельщиков, также он получил наибольшее число голосов от команды экспертов, а ещё был выбран лучшим по версии нашего генерального партнёра», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс.

В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. На данный момент его рыночная стоимость составляет € 4 млн.

После 18 сыгранных матчей МИР РПЛ ЦСКА находится на восьмом месте с 28 очками.