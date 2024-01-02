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Нападающий «Краснодара» Кордоба может перейти в клуб из ОАЭ за € 10-12 млн — Источник

Нападающий «Краснодара» Кордоба может перейти в клуб из ОАЭ за € 10-12 млн — Источник
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в ОАЭ. Колумбиец попал в сферу интересов нескольких арабских клубов. Сумма сделки может составить € 10-12 млн, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, «Краснодар» не горит желанием отпускать своего ключевого форварда в зимнее трансферное окно.

Напомним, Джон Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В нынешнем цикле Кордоба провёл 20 матчей во всех турнирах (16 — в РПЛ, 4 — в Кубке России), забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв в сезоне в статусе лидера Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах.

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