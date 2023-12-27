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Легионеры «Зенита» провели больше времени на поле, чем россияне – статистика от РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» — иностранцам, «Спартак» и ЦСКА — россиянам. Кому доверяют клубы РПЛ
Полина Куимова
Кому доверяют клубы РПЛ
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Изучаем, как распределялось игровое время между футболистами РПЛ в 18 турах.

РПЛ представила отчёт по прошедшим 18 турам этого сезона – там много цифр и статистики. Мы уже разобрали некоторые показатели (можно прочитать по ссылке ниже), и там правда есть немало интересного – например, что индекс PPDA (интенсивности прессинга) в РПЛ выше, чем в топ-5 лигах Европы!

Ознакомиться с цифрами подробнее:
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В чём РПЛ лучше и хуже топ-5 лиг Европы? Сравнительная статистика

Сегодня разберём данные по задействованным в РПЛ футболистам: как по возрастам распределяется игровое время, легионеров из каких стран больше, в каких клубах чаще используют доморощенных футболистов и какой вклад вносят «молодые» игроки.

Распределение игрового времени

В «Ахмате», «Балтике», «Спартаке» и «Факеле» игровое время футболистов до 20 лет составляет 0% от общего числа. А вот самый высокий процент у «Локомотива» – 12%. На втором месте ЦСКА (10%), на третьем – «Крылья Советов» (9%).

По задействованным игрокам в возрасте 21-23 лет лидирует «Ростов» – 43%. У «Ахмата» и «Факела» обратная история: игроки этой категории используются в 4% и 5% игрового времени соответственно.

Самый «популярный» возраст среди клубов РПЛ – 24-29 лет. 50% игрового времени всех клубов РПЛ приходится именно на футболистов этой категории. Лидеры с отрывом – «Крылья Советов» (74%).

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А как распределяется игровое время среди россиян и легионеров? Число россиян в клубах превышает число иностранцев, но при этом количество сыгранных минут в большинстве команд у тех и других находятся почти на одном уровне. У «Зенита» и вовсе наблюдается сильный перекос в сторону легионеров: на 15 россиян приходится 5639 минут, на 11 иностранцев – 10 998.

Также легионеры играют больше в «Краснодаре» и «Оренбурге», но в их случае разница не столь ощутима, как у петербургского клуба.

«Факел»
Россияне (20 игроков) – 16 880 минут.
Легионеры (3) – 940.

«Ростов»
Россияне (21) – 15 672.
Легионеры (2) – 1232.
Нелегионеры (Беларусь, Казахстан, Армения – 1) – 916.

«Локомотив»
Россияне (19) – 14 430.
Легионеры (3) – 2237.
Нелегионеры (1) – 1153.

«Пари НН»
Россияне (18) – 12 956.
Легионеры (7) – 3699.
Нелегионеры (1) – 1165.

«Крылья Советов»
Россияне (18) – 12 301.
Легионеры (6) – 5291.
Нелегионеры (1) – 228.

«Сочи»
Россияне (17) – 12 036.
Легионеры (10) – 5784.

«Спартак»
Россияне (18) – 10 216.
Легионеры (9) – 7 604.

«Ахмат»
Россияне (14 игроков) – 8948.
Легионеры (10) – 8692.
Нелегионеры (1) – 180.

«Динамо»
Россияне (17) – 8913.
Легионеры (12) – 8907.

ЦСКА
Россияне (15) – 8688.
Легионеры (9) – 8918.
Нелегионеры (1) – 214.

«Балтика»
Россияне (14) – 8428.
Легионеры (9) – 8568.
Нелегионеры (2) – 824.

«Урал»
Россияне (13) – 8393.
Легионеры (9) – 8584.
Нелегионеры (2) – 843.

«Рубин»
Россияне (14) – 8249.
Легионеры (9) – 6794.
Нелегионеры (3) – 2777.

«Краснодар»
Россияне (10) – 7123.
Легионеры (11) – 8850.
Нелегионеры (2) – 1847.

«Оренбург»
Россияне (13) – 6641.
Легионеры (9) – 8720.
Нелегионеры (4) – 2459.

Спортивное гражданство футболистов РПЛ

Больше всего в РПЛ заиграно бразильцев – 21. Граждан Беларуси и Сербии насчитывается по 12 человек, Армении – 10, Аргентины – 7, Боснии и Герцеговины – 6. Обладателей российского паспорта в РПЛ 616 человек (с учётом сквозных заявок).

Выступление доморощенных футболистов

Доморощенным футболистом считается тот, кто имеет российское гражданство и кто в возрасте с 14 до 21 года был постоянно или с перерывами (но не менее 35 месяцев) зарегистрирован в одном клубе или его академии.

Процент игрового времени доморощенных футболистов от общего числа выше всего у «Динамо» – 37,1% (6606 минут, 11 игроков). На втором месте с небольшим отставанием идёт «Краснодар» (36%, 6415 минут, 8 игроков), на третьем – «Локомотив» (32,4%, 5767 минут, 9 игроков). Наименьшие показатели у «Факела» (1,9%, 330 минут), «Ахмата» (1,6%, 281 минута) и «Балтики» (1,1%, 190 минут). Средний показатель по РПЛ – 11,5%.

Станислав Бессмертный, Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев

Станислав Бессмертный, Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот коэффициент «вклада молодого футболиста» (то есть его полезности и влияния на результат команды в каждом туре) показывает несколько иное распределение. Наиболее полезная молодёжь в «Краснодаре» – 222,711 балла. На втором месте с большим отставанием «Крылья Советов» (185,687), далее идёт «Локомотив» (160,771).

Также РПЛ составила рейтинг самых полезных молодых футболистов по итогам 18 туров РПЛ.

ИгрокВозрастКлубПозицияИндекс
Сергей Волков21«Краснодар»Защитник68,518
Константин Тюкавин21«Динамо»Нападающий63,152
Даниил Денисов21«Спартак»Полузащитник60,896
Никита Салтыков19«Крылья Советов»Полузащитник57,937
Виктор Мелёхин19«Ростов»Защитник54,011
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