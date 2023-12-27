«Зенит» и «Краснодар» — иностранцам, «Спартак» и ЦСКА — россиянам. Кому доверяют клубы РПЛ

Изучаем, как распределялось игровое время между футболистами РПЛ в 18 турах.

РПЛ представила отчёт по прошедшим 18 турам этого сезона – там много цифр и статистики. Мы уже разобрали некоторые показатели (можно прочитать по ссылке ниже), и там правда есть немало интересного – например, что индекс PPDA (интенсивности прессинга) в РПЛ выше, чем в топ-5 лигах Европы!

Сегодня разберём данные по задействованным в РПЛ футболистам: как по возрастам распределяется игровое время, легионеров из каких стран больше, в каких клубах чаще используют доморощенных футболистов и какой вклад вносят «молодые» игроки.

Распределение игрового времени

В «Ахмате», «Балтике», «Спартаке» и «Факеле» игровое время футболистов до 20 лет составляет 0% от общего числа. А вот самый высокий процент у «Локомотива» – 12%. На втором месте ЦСКА (10%), на третьем – «Крылья Советов» (9%).

По задействованным игрокам в возрасте 21-23 лет лидирует «Ростов» – 43%. У «Ахмата» и «Факела» обратная история: игроки этой категории используются в 4% и 5% игрового времени соответственно.

Самый «популярный» возраст среди клубов РПЛ – 24-29 лет. 50% игрового времени всех клубов РПЛ приходится именно на футболистов этой категории. Лидеры с отрывом – «Крылья Советов» (74%).

А как распределяется игровое время среди россиян и легионеров? Число россиян в клубах превышает число иностранцев, но при этом количество сыгранных минут в большинстве команд у тех и других находятся почти на одном уровне. У «Зенита» и вовсе наблюдается сильный перекос в сторону легионеров: на 15 россиян приходится 5639 минут, на 11 иностранцев – 10 998.

Также легионеры играют больше в «Краснодаре» и «Оренбурге», но в их случае разница не столь ощутима, как у петербургского клуба.

«Факел»

Россияне (20 игроков) – 16 880 минут.

Легионеры (3) – 940.

«Ростов»

Россияне (21) – 15 672.

Легионеры (2) – 1232.

Нелегионеры (Беларусь, Казахстан, Армения – 1) – 916.

«Локомотив»

Россияне (19) – 14 430.

Легионеры (3) – 2237.

Нелегионеры (1) – 1153.

«Пари НН»

Россияне (18) – 12 956.

Легионеры (7) – 3699.

Нелегионеры (1) – 1165.

«Крылья Советов»

Россияне (18) – 12 301.

Легионеры (6) – 5291.

Нелегионеры (1) – 228.

«Сочи»

Россияне (17) – 12 036.

Легионеры (10) – 5784.

«Спартак»

Россияне (18) – 10 216.

Легионеры (9) – 7 604.

«Ахмат»

Россияне (14 игроков) – 8948.

Легионеры (10) – 8692.

Нелегионеры (1) – 180.

«Динамо»

Россияне (17) – 8913.

Легионеры (12) – 8907.

ЦСКА

Россияне (15) – 8688.

Легионеры (9) – 8918.

Нелегионеры (1) – 214.

«Балтика»

Россияне (14) – 8428.

Легионеры (9) – 8568.

Нелегионеры (2) – 824.

«Урал»

Россияне (13) – 8393.

Легионеры (9) – 8584.

Нелегионеры (2) – 843.

«Рубин»

Россияне (14) – 8249.

Легионеры (9) – 6794.

Нелегионеры (3) – 2777.

«Краснодар»

Россияне (10) – 7123.

Легионеры (11) – 8850.

Нелегионеры (2) – 1847.

«Оренбург»

Россияне (13) – 6641.

Легионеры (9) – 8720.

Нелегионеры (4) – 2459.

Спортивное гражданство футболистов РПЛ

Больше всего в РПЛ заиграно бразильцев – 21. Граждан Беларуси и Сербии насчитывается по 12 человек, Армении – 10, Аргентины – 7, Боснии и Герцеговины – 6. Обладателей российского паспорта в РПЛ 616 человек (с учётом сквозных заявок).

Выступление доморощенных футболистов

Доморощенным футболистом считается тот, кто имеет российское гражданство и кто в возрасте с 14 до 21 года был постоянно или с перерывами (но не менее 35 месяцев) зарегистрирован в одном клубе или его академии.

Процент игрового времени доморощенных футболистов от общего числа выше всего у «Динамо» – 37,1% (6606 минут, 11 игроков). На втором месте с небольшим отставанием идёт «Краснодар» (36%, 6415 минут, 8 игроков), на третьем – «Локомотив» (32,4%, 5767 минут, 9 игроков). Наименьшие показатели у «Факела» (1,9%, 330 минут), «Ахмата» (1,6%, 281 минута) и «Балтики» (1,1%, 190 минут). Средний показатель по РПЛ – 11,5%.

Станислав Бессмертный, Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот коэффициент «вклада молодого футболиста» (то есть его полезности и влияния на результат команды в каждом туре) показывает несколько иное распределение. Наиболее полезная молодёжь в «Краснодаре» – 222,711 балла. На втором месте с большим отставанием «Крылья Советов» (185,687), далее идёт «Локомотив» (160,771).

Также РПЛ составила рейтинг самых полезных молодых футболистов по итогам 18 туров РПЛ.