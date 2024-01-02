Хавбек «Рубина» Безруков: кто-то назовёт 2023 год успешным, но нам есть куда стремиться

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков подвёл итоги 2023 года для казанской команды. После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Рубин» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 28 очков.

«Кто-то скажет, что 2023 год для «Рубина» был успешным, кто-то скажет наоборот, но мне кажется, что было хорошо, но есть ещё куда стремиться. Очень хочу, чтобы мы хорошо поработали зимой на сборах и улучшили свои результаты. А летом будем радоваться хорошим результатам, тогда точно назовём следующий год успешным», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

21-летний Безруков в сезоне-2023/2024 провёл девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два мяча.