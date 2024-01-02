Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Рубина» Безруков: кто-то назовёт 2023 год успешным, но нам есть куда стремиться

Хавбек «Рубина» Безруков: кто-то назовёт 2023 год успешным, но нам есть куда стремиться
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков подвёл итоги 2023 года для казанской команды. После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Рубин» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 28 очков.

«Кто-то скажет, что 2023 год для «Рубина» был успешным, кто-то скажет наоборот, но мне кажется, что было хорошо, но есть ещё куда стремиться. Очень хочу, чтобы мы хорошо поработали зимой на сборах и улучшили свои результаты. А летом будем радоваться хорошим результатам, тогда точно назовём следующий год успешным», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

21-летний Безруков в сезоне-2023/2024 провёл девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два мяча.

Материалы по теме
Полузащитник «Рубина» Безруков: буду счастлив, если закончим сезон в четвёрке или выше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android