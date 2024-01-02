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Червиченко: самый запоминающийся момент года — идиотские матчи на снегу

Червиченко: самый запоминающийся момент года — идиотские матчи на снегу
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал самый запоминающийся момент 2023 года в российском футболе.

«Самый запоминающийся момент — идиотский матч на снегу. Даже пара матчей: в Калининграде, где играл «Спартак», и ЦСКА — «Ростов». Такие неоднозначные моменты больше всего оседают в памяти», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 18 игр в Российской Премьер-Лиге первую строчку в турнирной таблице занимает «Краснодар». «Быки» имеют в своём активе 38 очков. На втором месте пребывает петербургский «Зенит» – сине-бело-голубые заработали 36 очков. На третьей позиции располагается московское «Динамо» – бело-голубые набрали 32 очка.

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