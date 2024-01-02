Анчелотти заявил, что «Реал» не будет покупать центрального защитника

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, будут ли «сливочные» подписывать центрального защитника в зимнее трансферное окно. По словам итальянского специалиста, испанская команда не планирует брать игрока в линию обороны.

«На данный момент мы не планируем подписывать ещё одного центрального защитника. Нам не хватает двух очень важных игроков [Алабы и Милитао]. Но у нас есть ещё два защитника, которым мы очень доверяем – это Рюдигер и Начо. Тчуамени и Карвахаль могут подстраховать нас в крайнем случае», – приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, ранее мадридский «Реал» лишился двух лидеров центра обороны – Эдера Милитао и Давида Алабы. Оба игрока получили травму крестообразной связки колена.

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