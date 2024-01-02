Джеймс Милнер вышел на второе место по числу матчей в АПЛ

Игрок «Брайтона» Джеймс Милнер вышел на второе место по числу матчей в английской Премьер-лиге.

Милнер вышел в стартовом составе на матч 20-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:0), который проходит в данный момент. Для англичанина эта игра стала 632-й в чемпионате. По этому показателю он догнал легенду «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза. Лидером по числу матчей в АПЛ является экс-игрок «Манчестер Сити» Гарет Барри, у которого 653 игры.

Милнер в АПЛ играл за такие команды, как «Лидс», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В общем счёте Милнер за все матчи в чемпионате отметился 55 мячами и 61 голевой передачей.

При этом полузащитник один раз выигрывал Лигу чемпионов, три раза АПЛ, два раза Кубок Англии, Кубок лиги, а также Суперкубок Англии.