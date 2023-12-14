Милнер: с Клоппом лучше не общаться в перерыве. Однажды он велел мне заткнуться!

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне игрок «Брайтона» Джеймс Милнер рассказал, что Юрген Клопп мог накричать на футболистов своей команды во время перерыва в матче.

«Юрген не из тех, с кем можно делиться эмоциями в перерыве! Помню, как однажды он высказал своё мнение, я ответил тем же, и он закричал: «Может, ты заткнёшься, чёрт возьми!» Но Юрген великолепен, он великий человек», — приводит слова Милнера журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Джеймс Милнер выступал за «Ливерпуль с 2015 по 2023 год. Минувшим летом опытный английский полузащитник присоединился к «Брайтону» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 37-летний Милнер провёл 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу.