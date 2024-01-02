Криштиану Роналду подарил Porsche своей маме на её день рождения

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду подарил автомобиль немецкой марки Porsche своей маме Долореш Авейру на её день рождения.

31 декабря 2023 года Авейру исполнилось 69 лет. Криштиану специально прилетел из Саудовской Аравии на португальский остров Мадейра, чтобы отпраздновать день рождения вместе и подарить автомобиль своей матери. При этом подарком является автомобиль Porsche последней модели Cayenne. Цена на такую машину в зависимости от комплектации составляет от € 72 тыс. до € 90 тыс.

Кроме того, ранее Роналду уже дарил автомобиль своей матери. Этой машиной является внедорожник немецкого производителя – Mercedes Benz.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Следом за португальцем идут Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), также забивший 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), который забил 50 голов.